Referee department: ref flaterde in Virton-Beerschot, maar niet in Cercle-Anderlecht

Virton-Beerschot: doelpunt Virton had niet mogen tellen

Bij Beerschot waren ze na de 1-0-nederlaag bij Virton uiterst misnoegd over de spelleiding en dan vooral over de fase bij de goal van de thuisploeg. Terecht, zo geeft het referee department toe.

Virton scoorde uit een vrijschop, maar scheidsrechter Denil was op dat moment nog bezig de muur van Beerschot ordelijk te krijgen. "De scheidsrechter had de vrije trap niet mogen laten nemen, omdat hij de verdedigers afleidde met het plaatsen van de spelers op de gewenste afstand", schrijft het referee department.

"In principe had de scheidsrechter de aanvallers moeten vragen om op het fluitsignaal te wachten vooraleer de vrije trap te nemen. De speler die de vrije trap had genomen zonder toestemming, moet bestraft worden met een gele kaart."