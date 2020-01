"Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar voor profvoetballers van Anderlecht"

Het zal ook voor Vercauteren een raadsel zijn

Zo'n prestatie net in het weekend ook waarin de mooiste en sierlijkste voetballer die ooit in het Astridpark gespeeld heeft overleden is... Robbie Rensenbrink zou tranen tekortgekomen zijn om deze prestatie van Anderlecht te bewenen.

39% balbezit in de eerste helft tegen de allerlaatste, 1 doelpoging tegenover 14 aan de rust: ik kan dat toch niet meteen plaatsen in de vooruitgang van het proces waarover bij Anderlecht altijd gepraat wordt.

Dat is het omgekeerde van wat ze de voorbije maanden gedaan hebben, namelijk blijven applaudisseren en zingen na weer een nederlaag of puntenverlies, precies omdat ze goed voetbal gezien hadden van een jong elftal in opbouw.

Zelfs na die late Brusselse goals en 3 levensbelangrijke punten in de strijd om POI bleven de fans na de wedstrijd "Shame on you" zingen.

Anderlecht was vorige week heel goed tegen Club Brugge, net daarom is die collectieve wanprestatie van gisteren tegen Cercle onbegrijpelijk en ook onaanvaardbaar voor profvoetballers van Anderlecht.

Cercle doet me almaar meer denken aan het OHL van enkele jaren terug

Er viel gisteren wel heel veel goeds te vertellen over Cercle Brugge. Respect voor Robbie Rensenbrink met werkelijk een muisstille minuut stilte voor de aftrap, een aangrijpende ovatie in minuut 16 als steunbetuiging voor de ongelukkige doelman Van Damme die tegen leukemie vecht: prachtig was dat allemaal.

En ook goed, aanvallend voetbal met lef. Een hele wedstrijd hebben ze kansen gehad en ze zouden oververdiend gewonnen hebben, maar toch hebben ze opnieuw verloren, opnieuw door individuele fouten. Dat komt altijd terug in het slot van een wedstrijd. Het is al de 6e keer dit seizoen dat Cercle een resultaat uit handen geeft in die laatste paar minuten: dat is 10 punten kwijt.

Okay, ze hebben er zelf ook 4 gewonnen in de slotfase, maar dat maakt nog altijd 6 punten. Ik hoef niemand uit te leggen waar Cercle met die extra punten zou staan. Voor de 7e keer in 9 nederlagen onder Bernd Storck verliest Cercle met slechts één doelpuntje verschil. Het doet mij almaar meer denken aan het OH Leuven van enkele jaren geleden dat onder Emilio Ferrera zeer aantrekkelijk en spectaculair voetbal bracht, maar er toch uitgevallen is.

De manier waarop het gisteren voor Cercle verliep, is zeer onrechtvaardig en zuur. De frustratie van Bernd Storck is begrijpelijk, maar gelijk had hij eigenlijk niet. De VAR heeft gekeken en terecht geoordeeld dat het twee keer geen hands was. Storck kent blijkbaar de regels ook niet, want in zo'n geval moet de VAR de ref niet roepen om toch een keer te komen kijken wat hij ervan vindt. Neen, dat doen ze enkel bij een clear error.

Zijn uitspraak achteraf dat "als men Cercle Brugge niet meer in 1e klasse wil dat men dat dan nu duidelijk moet zeggen", dat is natuurlijk nonsens. Maar ik zou zeggen: in de emotie na de wedstrijd moet hem die uitspraak misschien toch maar vergeven worden.