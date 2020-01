Nainggolan nekt Inter: "Ze hebben me toch een beetje slecht behandeld"

Je zou kunnen stellen dat Inter het beste in Radja Nainggolan naar boven haalt. Toch als Inter de tegenstander is, want gisteren scoorde Nainggolan al voor de 6e keer tegen de Italiaanse grootmacht.

In het shirt van Inter liep het minder vlot voor Nainggolan, die onder nieuwe trainer Antonio Conte persona non grata was geworden en afgelopen zomer onder zachte dwang naar de uitgang werd geduwd.

Nainggolan wordt verhuurd aan Cagliari en kon met zijn ploegmaats Inter in San Siro temmen. "Ik vind het enerzijds jammer dat ik gescoord heb, want ik respecteer Inter, de spelers en de fans", vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport.

"Maar anderzijds ben ik ook gelukkig. Ze hebben me hier toch een beetje slecht behandeld, alsof ik maar een spelertje was."

Nainggolan is dus nog eigendom van Inter, maar weet niet of hij volgend seizoen weer in San Siro zal spelen. "Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Ik concentreer me, ik amuseer me en ik vecht met Cagliari voor iets moois." De club van Nainggolan staat momenteel 6e in de Serie A.