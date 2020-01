Voorjaarskopman van Cofidis breekt op eerste koersdag meteen pols

Christophe Laporte was de eerste die ten val kwam in de finale van de openingsrit in de Ronde van San Juan. Hij kreeg niet alleen Remco Evenepoel over zich, maar zorgde ook voor een domino-effect achter hem. Laporte reed de etappe nog uit, maar wel met een gebroken pols.

Laporte zal nu zijn planning moeten wijzigen, want die moest hem in uitstekende conditie aan het openingsweekend in België brengen. De 27-jarige Fransman zou samen met Elia Viviani de kopman moeten zijn voor Cofidis in de klassiekers.