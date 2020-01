Liverpool laat beloften replay spelen, omdat Klopp vasthoudt aan winterbreak

Liverpool leek tegen Shrewsbury Town alles onder controle te hebben. Het leidde comfortabel met 0-2, met nog een halfuurtje op de klok. Maar toch ging het nog mis. Shrewsbury maakte nog gelijk en dwong zo een replay af.

Een streep door de rekening van Klopp, die met Liverpool een korte winterstage had gepland. "Ik zeg al wekenlang tegen mijn spelers dat dit hun kerstbreak wordt. Daar wijk ik niet van af: de jonge gasten zullen zondag moeten spelen."

Klopp wijst ook de voetbalbond met de vinger. "Vorig jaar in april kregen we nog een brief van de FA dat we de break moesten respecteren en geen oefenmatchen mochten organiseren. Wij hebben ons daar aan gehouden."

De bond liet maandag op zijn beurt weten dat het bij het begin altijd open heeft gecommuniceerd over de kalender. Eventuele replays in de beker zouden tijdens het weekend van de winterbreak gespeeld moeten worden.

Mocht Liverpool toch winnen, dan speelt het in de volgende ronde uit bij Chelsea.