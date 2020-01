Ongelukkig, oncollegiaal, onprofessioneel en de klasse van OHL-spits Henry

De uitslagen van het weekend:

Alleen Virton en Lommel zijn de morele winnaars

Scheidsrechter Arthur Denil was met de vanishing spray nog de lijn aan het bepalen waar de Beerschot-muur diende te staan, terwijl in zijn rug Virton het spel onsportief hervatte, gebruikt maakte van de verwarring en in twee tijden scoorde.

Virton scoorde de enige goal in de wedstrijd (1-0-winst tegen Beerschot) na een bijzondere fase. De thuisploeg kreeg terecht een vrije trap toegewezen op een meter of 10 van het Antwerpse strafschopgebied.

Iedereen had het sportiever kunnen spelen

De wedstrijd in Lokeren bijvoorbeeld werd geleid door de ervaren Wim Smet, die heel veel matchen op de teller heeft staan. Ook hij schatte een aantal fases foutief in, maar daar had een VAR dan weer zijn nut kunnen bewijzen.

De uithaal van Losada naar de leeftijd van ref Denil sloeg echter nergens op. Denil floot op die ene fase na al een erg goed parcours in 1B en jonge talenten horen gewoon kansen te krijgen, of het nu jonge refs, jonge spelers of jonge coaches zijn. Uit fouten leer je.

OHL dankt Mercier en Henry

De manier waarop Mercier buitenkantje voet de bal in één tijd in de loop van Henry verstuurde getuigt van grote klasse. De strakke overhoekse afwerking van Henry etaleert zijn tor-instinct.

We weten intussen allemaal dat het op details aankomt in een reeks waar ploegen elkaar eigenlijk nog nauwelijks kunnen verrassen. Maar die details komen dit seizoen te vaak voort vanuit foute interpretaties over fases in de zestienmeters.

Helaas, ook in Lokeren-OH Leuven speelde de ref de hoofdrol. Het gebeurt gewoon té vaak in deze reeks dat uitslagen bepaald worden door foute beslissingen van de scheidsrechters.

De evolutie van Thomas Henry

Maar wat maakt Leuven-spits Henry nu zo goed? Thomas Henry kwam pas op 24-jarige leeftijd aan in België, aangetrokken door AFC Tubize.

Hij scoorde 10 doelpunten in een half seizoen bij de latere degradant en verkaste in de winterstop naar OH Leuven, waar hij sindsdien 18 doelpunten scoorde in 35 wedstrijden. Indrukwekkende cijfers waarmee hij de meeste efficiënte spits is in 1B.

Het is een complete spits die met zijn snelheid het liefst in de rug van de verdediging duikt. Meestal beweegt hij erg intelligent vanuit het centrum om zo passes in de ruimte te krijgen.

Henry is niet de beste als het gaat om de combinatie, maar als het spel breed gehouden wordt en de tegenstander ruimte in de rug prijsgeeft, is hij met zijn snelheid en doelgerichtheid aartsgevaarlijk. Zijn spelstijl toont veel gelijkenissen met de spits van moederclub Leicester City, Jamie Vardy.

De spits beweegt zich heel slim zonder bal, en daar ligt zijn geheim voor zijn hoge rendement. Het zijn niet alleen zijn looplijnen, maar ook de kleine bewegingen in de backlijn die hem de doelkansen opleveren.

Thomas Henry is echt een man van de box: bijna al zijn doelpunten scoort hij

van in het zestienmetergebied. Bovendien kan hij door zijn fysieke kwaliteiten ook de bal goed vasthouden en zo zijn team laten bijsluiten. Zijn kopkwaliteiten bieden Leuven de optie om ook eens de lange bal te hanteren.

Eén ding staat vast : Henry is klaar voor een stap hogerop, al dan niet met OHL.