Michael Jordan: "Kobe was als een kleine broer voor mij", tranen bij LeBron James

Jordan: "Woorden kunnen mijn verdriet niet beschrijven"

Jordan, zesvoudig kampioen met de Chicago Bulls, is altijd het idool van Bryant geweest. "Kobe was ook een ongelooflijke vader die enorm hield van zijn familie en heel trots was op de liefde van zijn dochter voor het basketbal", besloot Jordan.

"Ik hield van Kobe - hij was als een kleine broer voor mij", vervolgde Jordan. "We spraken elkaar nog vaak. Ik ga onze gesprekken zo hard missen. Hij was een enorme strijder, een creatieve kracht en één van de grootste spelers ooit in het basketbal."

De tranen van LeBron James

Bryant had zelf nog gereageerd op de prestatie van LeBron James, die zijn tranen de vrije loop liet na het nieuws over het overlijden van Bryant. Beelden van NBC tonen hoe James, omarmd door een andere persoon, huilt op het vliegveld van Los Angeles.

Johnson: "Woorden kunnen de impact van Kobe niet beschrijven"

Magic Johnson, NBA-legende en ook oud-speler van de Lakers, bestempelt Kobe Bryant als "de grootste Laker aller tijden".

"Woorden kunnen niet beschrijven welke impact Kobe heeft gehad op het basketbal", postte Magic Johnson, zelf een topspeler in de jaren 80 en ook vijfvoudig kampioen met de Lakers, op de sociale media. "Fans van over de hele wereld zullen hem missen, maar toch vooral in LA."

"Mijn vriend, een legende, een echtgenoot, een vader, een zoon, een broer, een houder van een Oscar en de grootste Laker aller tijden is van ons heengegaan", vervolgde Johnson.

"Kobe was een leider, een mentor voor zovele spelers en speelsters. Ik heb met Kobe veel gepraat, over basket maar ook over het leven. Naast het veld leken we erg op elkaar. Ik hield ervan hoe hij altijd praatte over de Lakers, over het basket, over zijn leven als vader en echtgenoot en over zijn liefde voor Italië. Ik ga onze gesprekken zo hard missen."