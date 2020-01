Geen blikschade, en ook geen tijdverlies voor Evenepoel na zijn val

De openingsetappe is onder een slecht gesternte begonnen. Zeker voor Remco Evenepoel, die op 3,5 kilometer van de streep betrokken raakte in een chaotische valpartij.

Heel wat renners gingen tegen de vlakte en dan is het altijd bang wachten op het medische verdict. Ook voor Evenepoel. Maar al snel kwam er verlossend nieuws: geen lichamelijke schade voor de Belg van Deceuninck-Quick Step.

Evenepoel kon de etappe uitrijden en druppelde binnen met een achterstand van 1 minuut en 16 seconden. Na wat gediscussieer besliste de jury om de 3 kilometer-regel ook voor (onder anderen) Evenepoel toe te passen en de opgelopen achterstand kwijt te schelden.

"We hebben beelden van de val bekeken en hebben daarbij duidelijk kunnen vaststellen dat de situatie veroorzaakt is door een onvoorzichtige toeschouwer. Ze heeft het stuur van een renner aangeraakt, waardoor de val in gang gezet werd. We hebben beslist om alle renners die op dat moment in de grote groep reden dezelfde tijd te geven", meldt de organisatie.