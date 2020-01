Coronavirus dwingt sportbonden en organisatoren tot zoektocht naar nieuwe locaties

De organisatie van de Ronde van Hainan (2.Pro) van dit jaar (23 februari-1 maart) heeft alle deelnemende ploegen maandag laten weten dat de race wordt uitgesteld door de snelle verspreiding van het coronavirus. Onder meer WorldTour-team Israel Start-Up Nation en het Belgische Tarteletto-Isorex zouden deelnemen aan de Chinese rittenkoers.

Begin februari staat voor de Belgian Cats het olympisch kwalificatietoernooi op het menu. De Cats spelen in Oostende, maar een van de 4 toernooien wordt in China gespeeld.

Dat was toch het plan, want de Internationale Basketbalfederatie FIBA verhuist het toernooi van China naar Belgrado (Servië). In de poule van China zitten ook Spanje, Groot-Brittannië en Zuid-Korea. Belgrado speelt zo twee keer gastheer, want ook de groep met Servië, de VS, Nigeria en Mozambique vecht in Belgrado voor de olympische plaatsen.

Ook andere sportbonden kijken uit naar nieuwe locaties voor sportmanifestaties. Zo gaat de Fed Cup op zoek naar alternatieven voor een ontmoeting in China en zal ook de Chinese voetbalcompetitie niet het geplande schema kunnen volgen.