Campenaerts legt eerste tijdritafspraak vast in Parijs-Nice

Victor Campenaerts debuteert voor zijn nieuwe ploeg NTT dus in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij van 23 tot 29 februari de UAE Tour zal rijden. In die 7-daagse WorldTour-rittenkoers is evenwel geen tijdrit opgenomen, de favoriete lekkernij van Campenaerts.

Na de UAE Tour verschijnt Campenaerts aan de start van Parijs-Nice, waar hij zich wel kan uitleven tegen de klok. In de Franse rittenkoers volgt op dag 4 een tijdrit van 15 kilometer in Saint-Amand-Montrond, de geboorteplaats van Julian Alaphilippe.

Nadien zal Campenaerts zich meer dan waarschijnlijk op de Ronde van Romandië en de Giro richten, zijn eerste piekmoment van het seizoen. Campenaerts aast ook nog altijd op het resterende plekje voor de olympische tijdrit.