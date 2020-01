Bokser Yves Ngabu test positief bij controle buiten competitie

Yves Ngabu verloor eind oktober zijn Europese titel bij de cruisergewichten tegen de Brit Lawrence Okolie. In de aanloop naar die kamp trainde de bokser-voetballer (Ngabu combineerde beide sporten op hoog niveau) al in Sheffield en het is ook daar dat hij op 7 januari het bezoek kreeg van de dopingjagers.

Voor de Ingle Boxing Gym in Sheffield is het de zoveelste bokser op korte tijd die tegen de lamp loopt. Het nieuws van de positieve test werd bevestigd door Mauricio Sulaiman, de voorzitter van de WBC-boksbond.