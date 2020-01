"Soms had Robbie geen zin, maar als hij zijn smoking aan had, wist je: het komt in orde vandaag"

Van Himst: "Individueel misschien wel beter dan ik"

"Er waren wel matchen die hem niet interesseerden, dat je hem niet zag. Maar als hij zijn dagje had, was hij niet te stoppen. Robbie ging nooit achteruit met de bal, hij ging altijd op zijn tegenstander af. Soms hij ging hij 2 of 3 man voorbij."

"Ik heb altijd een goeie band gehad met hem. Robbie woonde op 500 meter van bij mij en ik ging hem elke dag ophalen. Maar veel zei hij niet. Hij was erg zwijgzaam, een invidualist wel. Op het veld was dat ook zo."

Paul Van Himst zal voor altijd hét icoon van Anderlecht blijven, maar zelf zet hij Robbie Rensenbrink helemaal bovenaan in de eeuwige ranglijst bij paars-wit. "Want individueel was hij misschien wel beter dan ik."

Van Binst: "Ik was zijn luitenant: als hij ging smoren, moest ik mee"

"Iedereen wist dat dit moment zou komen, maar we wisten alleen niet wanneer. Toch ben ik er niet goed van", zegt zijn goeie vriend Gille Van Binst, de rechtsachter van Anderlecht tijdens de periode-Rensenbrink.

"Wat ik mij vooral van hem herinner was zijn match tegen Bayern München. Op zijn eentje heeft hij hen naar huis gespeeld met 4-1. Dat was zonder twijfel zijn beste match."

"Het probleem met Rensenbrink was dat je hem ofwel moest laten passeren ofwel een fout op hem moest maken. Bovendien scoorde hij vaak, wat zeldzaam is als linksbuiten. Maar je moest hem kunnen motiveren: Beringen of Winterslag, dat waren zijn matchen niet. Europees voetbal was dat wel. Dan zei Goethals (de trainer): "Hij heeft zijn smoking aan, het is in orde.""

"Op het veld was het vooral Vercauteren die het vuile werk voor hem opknapte. Hij rondde het dan af. Als een matador. Die komt ook alleen maar in de ring als de stier al afgebeuld is."

"Mij noemde hij zijn luitenant. Als hij ging smoren, moest ik meegaan. Als hij naar een begrafenis ging, moest ik meegaan. Daarom dat dit mij toch serieus heeft getroffen."

"Ik heb hem voor het laatst gezien op een feestje voor zijn verjaardag. Dat was toen al gênant. Hij zei zelf ook: "Als het zo moet zijn, hoeft het niet." Hij had zich er al bij neergelegd dat het niet lang meer zou duren."