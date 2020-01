"Kobe Bryant heeft Michael Jordan het meest benaderd"

Tomas Van den Spiegel vernam het nieuws vanavond via WhatsApp. "Even hoop je op nepnieuws, maar al snel werd duidelijk dat Bryant echt gestorven is", reageert de voormalige Belgische topspeler.

"Bryant oversteeg het basketbal. Topvoetballers als Messi of Ronaldo kent iedereen, maar ook Bryant doet een belletje rinkelen bij de sportliefhebber."

"20 jaar lang heeft hij voor een van de grootste sportmerken op de planeet gespeeld: de LA Lakers. Dat hij zijn hele carrière voor één team speelde, maakt hem extra bijzonder."

"Bryant werd de opvolger van Michael Jordan genoemd. Hij heeft alvast de leegte ingevuld die Jordan had achtergelaten."

"Met zijn spelstijl heeft hij Jordan het meest benaderd", gaat Van den Spiegel voort. "Hij beschikte over heel veel trainingsijver, heel veel talent en heel veel finesse. Daarin verschilt hij bijvoorbeeld van LeBron James, de huidige ster van de LA Lakers en de NBA. Hij is meer een fysieke basketbalspeler."

"Bryant was atletischer, zeer lichtvoetig en nog een erg goede schutter ook. Hij had alles. Michael Jordan blijft voor mij de allergrootste, Bryant zet ik op 2."