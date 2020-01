Martinez: "Rode Duivels oefenen in maart 2 keer tegen Europese landen"

Roberto Martinez was zondagvoormiddag in Tubeke om zijn steun te betuigen voor het project rond de Special Devils en Flames, maar kon vragen over het nakende EK niet uit de weg gaan. "We oefenen twee keer in maart tegen Europese tegenstanders", gaf de bondscoach toe.

"Dat is een bewuste keuze, omdat deze opponenten een specifieke speelstijl hebben. Of die oefenmatchen in Qatar plaats zullen vinden? Dat is heel goed mogelijk, maar er is nog niets getekend. Binnen enkele dagen kunnen we dat pas officieel zeggen." Er is sprake van Portugal, Kroatië en Zwitserland als mogelijke tegenstanders.

"Het oefenkamp in maart is belangrijk", vindt Martinez. "We evalueren dan waar de spelers staan en hoe we ze individueel zullen klaarstomen. Sommige spelers hebben al meer dan 3.000 minuten in de benen, anderen hebben meer individuele begeleiding nodig. Maar we willen wel zonnige omstandigheden zodat de Rode Duivels een beetje vitamine D kunnen opdoen."