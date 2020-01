Bayat: "Volgens mij vindt iedereen het (mist)reglement onrechtvaardig"

Een dichte mist, die maar niet wou wegtrekken in Mechelen, gooide zaterdagavond roet in het eten van alle supporters en spelers, maar toch vooral in het eten van Charleroi. De bezoekers stonden 0-1 voor, maar het reglement is duidelijk.

De match moet opnieuw worden gespeeld vanaf het begin en starten met een 0-0-stand. Niet naar de zin van Charleroi, dat liet de club de avond zelf al weten. "Ik heb geen probleem met het feit dat we de match moeten herspelen", vertelde Mehdi Bayat een dag later aan Sporza.

"De spelers van Charleroi wouden voortspelen, maar ik denk dat de ref en zijn assistenten op een bepaald moment hebben beslist dat het niet meer mogelijk was om op een kwalitatieve manier de match te leiden. Daar heb ik geen probleem mee."

"Waar ik een probleem mee heb is dat Charleroi in de 36e minuut 0-1 voor stond. Het reglement zegt dat de match opnieuw van de eerste minuut moet beginnen en bij 0-0. Dat vind ik onjuist. De spelers, de trainer en de fans van Charleroi vinden dat ook niet rechtvaardig. Iedereen vindt dat volgens mij uiteindelijk niet rechtvaardig, maar het reglement is wat het is."

"De enige oplossing die we hebben, is om beroep aan te tekenen en uit te leggen dat we niet begrijpen waarom we bij 0-0 moeten herbeginnen. Het is nu wachten op de beslissing van de commissie. Zo simpel is het."

"Ik hoop dat het sportieve prioriteit krijgt. Als het reglement niet goed is, dan zet ik een andere pet op en dan proberen we via de Pro League door te duwen dat deze regel aangepast zal worden zodat de sportiviteit verdedigd wordt. Zoals het trouwens in andere Europese landen is."