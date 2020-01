LeBron James doet nu ook beter dan Kobe Bryant

LeBron James was in Philadelphia goed voor 29 punten en heeft nu in zijn NBA-carrière al 33.655 punten gemaakt. Daarmee wipte hij afgelopen nacht over Kobe Bryant in de topschutterslijst aller tijden van de NBA. Voor die prestatie kreeg hij een staande ovatie van het publiek in Philadelphia. De Lakers verloren wel met 108-91.

"Ik ben blij om in één adem genoemd te worden met Kobe Bryant", sprak LeBron James na afloop. "Kobe is een van de beste spelers aller tijden en een van de beste Lakers-spelers ooit."

De nummer 2 op de ranglijst is Utah Jazz-legende Karl Malone, die overigens ook nog even voor de LA Lakers speelde. Topschutter aller tijden is nog steeds LA Lakers-icoon Kareem-Abdul-Jabbar. Om Abdul-Jabbar voorbij te steken, zal LeBron James wel nog een tijdje moeten voortgaan.