Indoor Red Panthers verliezen van Oostenrijk en zakken naar divisie B

De Indoor Red Panthers zijn zondag in Minsk zevende en voorlaatste geworden op het EK hockey indoor. De Belgische vrouwen verloren in hun tweede en laatste klassementswedstrijd met 3-1 van Oostenrijk. België zakt daardoor, net als rode lantaarn Zwitserland, naar divisie B. Vorig jaar promoveerden de Panthers nog na het EK in eigen land, in Ukkel.