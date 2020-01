Pechvogel Alvarado: "Dit is balen, maar de belangrijkste afspraak komt nog"

Ondanks de enorme opdoffer verloor Ceylin Alvarado haar eeuwige glimlach niet. "Toch is dit behoorlijk balen, want ik had de hele wedstrijd het gevoel dat ik alles onder controle had. Ik voelde me goed en was misschien wel de sterkste vandaag."

"Toen ik aanging voor de schuine kant zaten Annemarie (Worst) en Lucinda (Brand) even niet in mijn wiel. Het plan was om daarna door te trekken. De kans was groot dat ik het dan tot de finish zou halen. Alleen raakte mijn voorwiel vast in het losse zand, waardoor mijn wiel omklapte en ik er lag."

"Dat is natuurlijk allemaal balen, maar de belangrijkste afspraak (het WK volgende week) moet nog komen."