VIDEO: Spaanse handballers steken opnieuw Europese titel op zak

Spanje begon met de oudste kern aan het toernooi (gemiddeld waren de spelers 32 jaar) en met die ervaring hebben ze hun titel verlengd. Dankzij de nieuwe eindoverwinning verzekert Spanje zich van deelname aan de Olympische Spelen volgende zomer in Tokio.

In de finale klopte het Kroatië van sterspeler Duvnjak (22-20). Hij schopte het tot beste speler van de match, maar op een Europese titel moet hij nog wachten. Kroatië veroverde al 1x de wereldtitel (in 2003) en 2x olympisch goud (in 1996 en 2004), het Europees kampioenschap ontbreekt nog op het palmares. Al voor de 3e keer verloren ze nu de finale.

In de strijd om het brons klopte vicewereldkampioen Noorwegen Slovenië met 28-20. Voor de Noren is het hun eerste medaille op een EK. Wereldkampioen Denemarken ging eruit in de groepsfase.