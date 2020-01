Berings begint uitstekend aan seizoen en loopt meteen de WK-limiet

Eline Berings liet in Gent 8"16 optekenen op de 60 meter horden en dat is precies de limiet voor het WK, dat van 13 tot 15 maart plaatsvindt in Nanjing (China). Uitstekend nieuws dus voor Berings, die zich zo in haar eerste race van het seizoen plaatste voor haar 6e WK indoor. De 33-jarige atlete is bezig aan haar laatste seizoen.

Zaterdag plaatste Anne Zagré zich op de kampioenschappen van de Franstalige atletiekbond (LBFA) al voor Nanjing, eveneens op de 60 meter horden. Zij liep toen 8"12.