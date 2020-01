Anderlecht en Standard spelen de bekerfinale bij de vrouwen

Anderlecht won zaterdag met 0-3 bij Genk in de eerste halve finale. De goals vielen allemaal in de tweede helft: Tine De Caigny en Elke Van Gorp troffen raak voor de Brusselaars. De Caigny was met twee doelpunten de heldin van Anderlecht.

Zondag haalde Standard Fémina het met 0-1 op het veld van Gent, dat een owngoal slikte. Dat was een heruitgave van de finale van vorig seizoen, toen was Gent de sterkste. De finale vindt plaats op zondag 19 april in het Lotto Park van Anderlecht.

Het wordt de 19e bekerfinale van Anderlecht. Paars-wit won de bekertrofee tien keer, een record. De laatste beker voor Anderlecht dateert van 2013. Standard, dat zich opmaakt voor een 15e bekerfinale, won de finale acht keer, voor het laatst in 2018.