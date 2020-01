VIDEO: Is Zion Williamson nu een basketballer of een volleyballer?

Zion Williamson kreeg in zijn tweede NBA-wedstrijd 21 minuten om zich te tonen. De nummer 1 in de draft van 2019 was daarin goed voor 15 punten en 6 rebounds, maar kon niet verhinderen dat zijn team New Orleans opnieuw verloor. Een sterke Nikola Jokic stuwde de Denver Nuggets naar de winst met 27 punten en 12 rebounds.

Een van de hoogtepunten van de wedstrijd kwam wel weer van Zion Williamson. In het 4e quarter steeg hij op en mepte hij een lay-up van Malik Beasley tot ver in de tribunes, met een smash waar menig volleyballer jaloers op zou zijn.