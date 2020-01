Jarige Evenepoel in Argentinië: "Heb er zin in, maar moteur moet nog in gang schieten"

1 jaar na zijn profdebuut in Argentinië is Remco Evenepoel opnieuw van de partij in de Ronde van San Juan. Sporza zocht er het Deceuninck-Quick Step-praalpaardje op, uitgerekend op zijn 20e verjaardag. "Natuurlijk ga ik voor winst in de tijdrit, voor het algemene klassement zien we wel", klinkt het.

"Nog zoeken naar de intensiteit"

Zijn eerste stapjes in het profpeloton zette Remco Evenepoel één jaar geleden, en hoe. De Deceuninck-Quick Step-debutant gaf meteen zijn visitekaartje af, de aanwezige (en afwezige) renners wisten meteen dat er heel wat groot geschut verscholen ging in het lichaam van de toen 19-jarige groeibriljant. In zijn tweede profjaar start Evenepoel morgen zijn seizoen opnieuw in Argentinië. "Het is sowieso weer de eerste koers van het jaar", opent Evenepoel bij Sporza. "We hebben vandaag op de sprinttrein geoefend en je merkt wel dat de moteur nog in gang moet schieten, dat je nog naar de intensiteit moet zoeken." "Maar ik heb er wel echt goesting in", blijft Evenepoel positief. "Het parcours is wat veranderd ten opzichte van vorig jaar, wat iets meer in mijn voordeel kan liggen met de zwaardere tijdrit." "We zijn hier samen met Julian (Alaphilippe, red.). Samen gaan we proberen een zo goed mogelijk klassement te rijden. Hopelijk kan iemand van ons 2 met de leiderstrui of ten minste met een podiumplek naar huis gaan. Dat zou het mooiste zijn voor de ploeg."

Evenepoel werd bij zijn debuut bij de profs meteen de beste jongere.

"Natuurlijk moet ik gaan voor de tijdritwinst"

Het gewijzigde parcours in Argentinië, met een pittige tijdrit, is spek naar de bek van Evenepoel. Denkt hij aan winnen in die tijdrit? "Ik ben Europees kampioen tijdrijden en ik mag hier voor de eerste keer in mijn Europese kampioenentrui starten. Het parcours is ook zwaarder, dus natuurlijk moet ik dan denken aan winnen", vertelt een ontspannen Evenepoel. "Als je met die trui mag starten, moet je gewoon gaan met het idee om te winnen. Maar het kan altijd zijn dat er iemand sterker is of een paar seconden sneller rijdt. Dan is dat zo. Maar ik ken mezelf en ik ga er alles uithalen die dag. Dan zien we wel wat het wordt, ook in het algemene klassement." Een jaartje later lijkt Evenepoel ook wat gespierder voor de dag te komen. "Ik denk wel dat er wat spiermassa bij is, maar niet superveel. Maar door het soort trainingen dat ik doe, voel je wel dat je lichaam sterker wordt en verandert. Op mijn 20e is mijn lichaam ook nog volop in ontwikkeling, maar de power die ik duw op training ligt al wat hoger. Dat is belangrijk en leuk." "Ik heb al enkele keren gezegd dat ik scherper sta dan vorig jaar op dit moment. Mijn vetpercentages gaan vergelijken met vorig jaar, zo extreem ben ik er niet mee bezig nu. Dat mag zeker nog niet op mijn leeftijd. Het gewicht dat je ziet op de weegschaal is wat momenteel telt, en dat ligt wel een pak lager dan vorig jaar."

Ik ben Europees kampioen tijdrijden en ik mag hier voor de eerste keer met mijn trui starten. Het parcours is ook zwaarder, dus natuurlijk moet ik dan denken aan winnen. Remco Evenepoel

"Geen superlastig parcours en een veilige wedstrijd"

Naast de tijdrit krijgt Evenepoel met de koninginnenetappe ook een klus op maat voorgeschoteld. Vorig jaar was het vooral in dienst van Alaphilippe. Wordt het dit jaar een ander verhaal? "Dat zou kunnen, maar het kan evengoed zijn dat ik opnieuw in dienst zal rijden", tempert Evenepoel. "Ik weet nu intussen hoe er gekoerst wordt en ik ben een paar ervaringen rijker. We gaan er gewoon het beste van maken. We hebben enkele sterke jongens die de klimmetjes kunnen overleven, vorig jaar was dat iets anders. Nu hebben we Stybar, Serry, Alaphilippe en ikzelf. Ik en Julian zullen dan moeten proberen om het af te maken." Evenepoel lijkt het alleszins naar zijn zin te hebben in Argentinië, maar twijfelde wel even om in Australië te starten. "Ik hou er niet van om laat te starten, maar hier heerst een goede sfeer. De wedstrijden zijn niet superlastig, wat goed is om er weer in te komen. Het is meestal ook goed weer en normaal gezien is het ook een veilige wedstrijd. De mensen zijn hier ook zot van het fietsen, dat geeft een boost", aldus Evenepoel.