Remco Evenepoel krijgt shirt van Rode Duivels cadeau

Wat als Remco Evenepoel geen profrenner was geworden? Dan had hij wellicht nog gevoetbald. Evenepoel speelde o.a. voor de jeugd van Anderlecht en voor de nationale jeugdselecties.

Had hij het ook tot de Rode Duivels geschopt? Dat zullen we nooit weten, maar in de kast heeft hij nu wel shirt met rugnummer 20 hangen.