Vandenbempt: "Rensenbrink was een geweldige dribbelaar en lieve man"

"Op grote momenten leverde hij altijd af"

"Hij maakte ook twee doelpunten en de trainer van de tegenstander zei achteraf, toch als ik het me goed herinner, dat Rensenbrink de beker ook op een been had gewonnen. Dat moest dan wel zijn linkerbeen zijn."

"De wedstrijd die voor altijd in mijn geheugen staat gegrift, misschien wel zijn beste wedstrijd ooit, is de finale van de Beker voor Bekerwinnaars tegen Austria Wien in het Prinsenpark in Parijs. Gille Van Binst scoorde twee keer, maar het was toch ook de finale van Rensenbrink."

"Hij ging niet altijd graag in Beringen voetballen op een mistige zaterdagavond, maar op de grote momenten leverde hij altijd af. En dat was in een tijd dat Anderlecht, en bij uitbreiding andere Belgische clubs, Europese top waren."

"De slangenmens werd hij genoemd. Hij was een geweldige dribbelaar. Hij had een fijne techniek, maakte doelpunten, is ook topschutter geweest, heeft de Gouden Schoen gewonnen en stond er altijd op grote momenten."

"Het is allesbehalve overdreven te zeggen dat Rensenbrink een icoon van Anderlecht was. Hij heeft in zijn carrière wel even voor Club Brugge gevoetbald, maar tussen 71 en 80 was hij de grote attractie van Anderlecht. Met zijn typische slepende beweging."

"Rensenbrink had Oranje wereldtitel kunnen bezorgen"

Robbie Rensenbrink wordt beschouwd al een van de beste, misschien wel de allerbeste buitenlander die ooit op Belgische voetbalvelden te bewonderen was. "Het was een periode dat Nederlanders bij ons kwamen spelen. Een periode waarin België een vooraanstaande competitie was en onze clubs basisspelers had van landen die de finale van het WK speelden", vertelt Peter Vandenbempt.



"Je mag niet vergeten dat Rensenbrink Nederland, net als Arjen Robben vele jaren

later (in 2010), de wereldtitel had kunnen bezorgen. Dat was in 1978. Het was niemand minder dan Rensenbrink die bij een 1-1-stand tegen Argentinië de bal tegen de paal tikte. Nadien werd Oranje geveld door Mario Kempes."

"Rensenbrink was een grootheid uit het Nederlandse voetbal. De hele paars-witte familie zal in diepe rouw zijn. Ik heb hem de voorbije jaren op enkele evenementen kunnen interviewen en het was ook een heel zachte, lieve man. Iemand die alleen maar wilde vissen. Dat was zijn grote hobby."

"Dat is het beste beeld dat je van hem kan schetsen. Iemand die bescheiden was en geen grote praat te ontlokken viel. Hij heeft ook nooit een trainercarrière geambieerd of zich opgedrongen als analist. Daarvoor was hij te bescheiden en misschien te timide."

"Mijn medeleven aan de Anderlecht-familie en zijn eigen familie."