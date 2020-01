Kleine 4.500 Belgische voetbalfans bestelden ticket voor EK-finale

Op 13 juni spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het EK in en tegen Rusland. Die match is niet populair bij de Belgische aanhang. Slechts een duizendtal supporters maken de reis naar Sint-Petersburg. Daar bekampen de Belgen 9 dagen later ook Finland, met een schamele aanhang van 500 toeschouwers.

De laatste groepsmatch tegen Denemarken kan op meer aanwezige Belgen rekenen. Ruim 4.500 Belgische fans bestelden een ticket, evenveel als voor de finale in Wembley. De Belgen zien hun kans schoon om een eventuele finale van de Duivels mee te pikken in Londen.

De in totaal 19.289 bestelde tickets zijn nog niet toegewezen. Dat gebeurt volgende week. "Het werkelijke aantal aanwezige Belgen in de tribunes ligt wellicht hoger, want dit aantal geeft enkel de bestelde tickets in de Belgische vakken weer. Er zitten wellicht ook Belgen in de neutrale vakken", zegt KBVB-woordvoerder Pierre Cornez.