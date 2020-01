Van Damme vecht opnieuw tegen leukemie: "Het zal nu heel moeilijk worden"

Miguel Van Damme onderging in oktober nog een stamceltransplantatie en was daar goed van hersteld. Maar na een controle begin deze week werden er toch weer leukemiecellen gevonden in zijn bloed.

"Ik moet opnieuw behandeld worden. Dinsdag weet ik meer. Het zal nu heel moeilijk worden, maar ik ga zeker niet opgeven", vertelt Van Damme in een filmpje op zijn Instagram-pagina.

"Ik probeer er alles aan te doen om hier weer door te komen. Derde keer goeie keer, zeggen ze toch. Het wordt niet makkelijk, maar we doen ons best. Never give up."

De supporters van Cercle Brugge plannen zondag in de wedstrijd tegen Anderlecht een actie in de 16e minuut - het rugnummer van Van Damme - om hun doelman een hart onder de riem te steken.