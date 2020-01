Belgische U21-coach Walem is nieuwe hoofdcoach Cyprus: "Een nieuwe uitdaging"

"Het was kiezen tussen doorgaan bij de KBVB of een nieuwe challenge"

In 2012 volgde Johan Walem Francky Dury op als coach van de Belgische beloften. Het EK in 2015 haalde Walem nipt niet met zijn beloften. Na de campagne werd hij coach van KV Kortrijk, Enzo Scifo nam over, maar hield het niet langer dan een jaar vol.

Walem, die intussen weer vertrokken was bij Kortrijk, nam opnieuw over van Scifo en ging op zoek naar een kwalificatieticket voor het EK van 2017. Ook toen zonder succes.

Derde keer, goeie keer. En zo bleek ook. Walem kwalificeerde zich zonder nederlaag voor het EK in Italië (2019). In de loodzware groep met Italië, Spanje en Polen, geraakten de beloften evenwel niet verder dan de groepsfase.

Momenteel zijn de Belgische U21 volop in strijd om een ticket voor het EK in 2021. De 2-3-zege tegen Duitsland werd de laatste wedstrijd voor Walem als beloftencoach. Cyprus, he nieuwe team van Walem, zat het voorbije jaar in de kwalificatiepoule voor het EK 2020 met de Rode Duivels, maar kon zich niet plaatsen. Walem volgt er de Israëliër Ran Ben Shimon op.

“Ik heb de voorbije jaren met veel passie en plezier gewerkt met de nationale beloften", klinkt het in een reactie van Walem op de website van de KBVB. "Met de EK-deelname hebben we vorig jaar ons doel bereikt. Graag wil ik de KBVB, mijn staf en de spelers bedanken. We hebben van de U21 een hecht team gemaakt."

"Ook voor de samenwerking met Roberto Martinez ben ik dankbaar. Het was kiezen tussen doorgaan bij de KBVB of een nieuwe uitdaging. Ik krijg nu een opportuniteit om bondscoach te worden in Cyprus en die uitdaging wil ik aangaan”, aldus Walem.