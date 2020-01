Charleroi is het niet eens met datum en volledige match tegen KV Mechelen

"Zitten nu al met krankzinnige kalender"

Charleroi is het daar hoegenaamd niet mee eens. "Ten eerste omdat 4 februari ons niet past. We zitten nu al met een krankzinnige kalender", deelt algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx mee op de clubwebsite. "Nu woensdag moeten we al een inhaalmatch spelen tegen Club Brugge, daar hadden we helemaal niet om gevraagd."

"En ten tweede vinden we het niet correct dat we de match opnieuw van het begin moeten spelen. Dat gaan we ook aanvechten."

"Wij hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd voort te spelen: we hebben andere truitjes aangetrokken en met een andere bal gevoetbald. Maar Mechelen deed er alles aan om de match te staken."

Hendrickx betwijfelt dan ook of de wedstrijd zal plaatsvinden op woensdag 4 februari. "Als je iets aanvecht in het Belgische voetbal duurt dat weken", denkt hij.