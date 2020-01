Willem II legt smaakmaker "Magic Mike" vast tot 2023: "Er zit nog veel rek op"

NEC plukte Ndayishimiye in 2018 weg bij de jeugd van Anderlecht. Deze zomer werd hij door de club uit Nijmegen uitgeleend aan Willem II, dat ook een aankoopoptie bedong.

Na een seizoensbegin om u tegen te zeggen met acht doelpunten en zes assists besliste de Tilburgse club vandaag om Ndayishimiye definitief over te nemen. "Mike heeft tot nu toe zijn kwaliteiten laten zien en is daarmee van waarde geweest voor het team", laat de club weten in een persbericht.

"We zijn tevreden over zijn spel en zien tegelijkertid dat er nog veel rek in hem zit", zegt Joris Mathijsen, ex-international van Oranje en nu technisch directeur van Willem II.