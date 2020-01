Pevenage antwoordt Bruyneel: "Het was jullie schuld, jullie waren arrogant"

Enkele opvallende passages uit het boek van Rudy Pevenage werden al gretig opgepikt door de pers, maar gisterenavond werd het boek ook officieel voorgesteld. Maar enkele grote namen zoals Eddy Merckx stuurden hun kat.

"Er hebben een paar vedetten afgezegd door de verhalen in de pers. Ik kan dat niet goed begrijpen, maar iedereen moet doen wat hij wil. Ik geniet toch van deze avond", zegt Pevenage.

Johan Bruyneel, de ploegleider van Lance Armstrong, stuurde ook een tweet de wereld in naar aanleiding van het boek. "Rudy, het is allemaal de schuld van Lance en mij. We hebben je gedwongen dit te doen", schreef hij. Zo verwees hij spottend naar uitspraken van Pevenage in het verleden.

"Dat is ook zo", houdt Pevenage zijn visie op de feiten vol. "Ze zijn veel te arrogant geweest. Ze wilden de koning zijn op een eiland, sorry."

"Ik kijk niet naar de negatieve reacties. Ik ben bereid om op alle kritiek in te gaan, want ik weet dat ik zal winnen. Dat is het probleem."