Zijn fietsen met 11 versnellingen achteraan binnenkort verleden tijd?

"Gaat het plots iets minder snel in koers? Dan kunnen ze met de 12-speed voortaan iets minder bruusk schakelen. Die overgang van 1 tandje voelt minder bruusk aan dan 2 tandjes tegelijk. Renners kunnen hun omwentelingen en hun vermogen blijven draaien. Ze trainen op 100 omwentelingen per minuut en willen die flow ook in koers blijven behouden."

"Op de racefiets wordt de 12-speed-groep de nieuwe norm", zegt Ludo Dierckxsens in onze Facebook Live. "Campagnolo is ermee gestart, SRAM volgt en ook Shimano is klaar met zijn groepset."

"Huidige generatie wil soepel rijden"

De fiets waarmee de renners de Tour de France rijden, evolueert de hele tijd. In de tijd van Ludo Dierckxsens werden er met een enorm zware versnelling cols als Alpe d'Huez opgereden. Dat is vandaag de dag ondenkbaar.

"Alle steile hellingen moesten wij met een heel grote versnelling op. In onze tijd gingen we achteraan maar tot 27 tandjes op de lichtste versnelling. Die hoge omwentelingen konden we gewoonweg niet aanhouden. We beschikten niet over die middelen."

"Nu wel. En dat is beter voor de benen. Je rijdt ze niet kapot. Ook voor de recuperatie is het beter. Dat zie je aan de huidige generatie van klimmers, die rijden soepeler maar duwen toch een heel hoog vermogen. Het lijkt gemakkelijker, maar dat is het zeker niet."

"Het grote verschil is dat in een grote ronde de renners er minder snel doorzitten in de laatste week. Door de versnellingen, maar ook door de vermogensmeting. Ze kennen hun grenzen. Vroeger reed men op het gevoel."