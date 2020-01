Vandenbempt over BeNeLiga: "Tegen Europese supercompetitie kun je je enkel wapenen met schaalvergroting"

De bevindingen van het tweede rapport worden hier in België aangekondigd als een soort doorbraak. Het probleem voor ons als journalisten is evenwel dat de mensen uit België die om de tafel zaten blijkbaar een andere lezing hebben van de vergadering dan de mensen uit Nederland.

Maar hier denken ze dus dat het project al vergevorderd is. We praten er al 20 jaar over, maar zo gedetailleerd als nu was het in ieder geval nog nooit. Er komt nu een 3e fase aan, die nog meer op de details ingaat: contacten met overheden, belastingtechnisch, politici polsen, onderzoek naar de veiligheid, reglementen op elkaar afstemmen,...

In die 3e fase zullen ook de fans bevraagd worden, maar het zal me benieuwen of het toch zal doorgaan als blijkt dat een grote meederheid het niet ziet zitten.

Hier in België wordt in ieder geval op geen enkel moment en op geen enkele manier rekening gehouden met de fans. Er zijn al 10 jaar play-offs, waar het overgrote deel van de fans altijd tegen is geweest, maar toch worden die gewoon behouden. En de fans blijven naar het stadion komen, omdat de liefde voor het voetbal overwint.