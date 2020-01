Meylemans glijdt in Königssee twee keer naar de 9e plaats

Meylemans finishte in Duitsland twee keer als negende, met een totaaltijd van 1'44"05. Daarmee was ze 1'26 trager dan Tina Hermann, die won voor eigen volk. In de WB-stand is Meylemans nu 8e met 888 punten.

De zevende en voorlaatste wereldbekermanche staat volgende week vrijdag (31 januari) in St. Moritz (Zwitserland) op het programma. De laatste afspraak volgt op 16 februari in Sigulda, in Letland.