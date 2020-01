Chinese investeerders werpen Lokeren een levenslijn toe

Begin deze week trok Roger Lambrecht, de voormalige voorzitter van Lokeren, aan de alarmbel. Hij vreesde voor de toekomst van zijn club. Maar de huidige voorzitter en eigenaar Louis de Vries suste meteen door een nieuwe sponsordeal te beloven. Die is nu rond en de nieuwe investeerders komen uit China: Ke Hua Sports, actief in het voetbal.

De nieuwe deal komt niets te vroeg want door de financiële malaise kreeg Lokeren zelfs een transferverbod opgelegd. "Nu zijn de financiële zorgen verleden tijd", klinkt het. "We kunnen de club opnieuw uitbouwen en moderniseren tot een professionele, maar streekgebonden en ambitieuze familieclub."

De Chinese groep zal Lokeren niet alleen sportief ondersteunen. Er komen ook talentvolle Chinese jongeren voor korte en langere termijn naar de 1B-club.

En wat krijgen de Chinezen terug? "Lokeren wordt het instrument om Europese voetbalexpertise in China verder uit te rollen", zegt de club. "Vooral onze jeugdwerking en de achtergrond van Louis de Vries en zijn activiteiten uit het verleden in het Chinese voetbal waren bepalend in de keuze van de nieuwe investeerder."