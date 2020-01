Lamkel Zé excuseert zich na misser: "Hopelijk ben ik er nog voor terugmatch"

Het geduld van Antwerp met Lamkel Zé werd gisterenavond nog maar eens op de proef gesteld. Mbokani en Refaelov zijn de penaltynemers van de club, maar Lamkel Zé eiste de strafschop op tegen Kortrijk. En hij miste die. Bij zijn wissel werd Lamkel Zé uitgefloten door de eigen aanhang.

Dat heeft hem misschien wel geraakt want op Instagram bood hij zijn excuses aan. "Het spijt mij, Antwerp. Ik excuseer mij bij mijn ploeg en bij de fans. We doen dit samen. Ik hoop dat ik er nog ben voor de terugmatch. Daar zullen we ons ticket voor de finale gaan halen."