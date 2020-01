Ellen Van Loy (39): "Ik doe zeker nog een jaar door en daarna zien we wel"

"Maar ik voel me nog altijd goed. Ik zal zeker nog 1 jaar veldrijden en daarna zien we wel", zegt Van Loy, die het veldrijden combineert met een halftijdse job in de zorgsector.

Van Loy is 39, maar denkt nog niet aan stoppen. "Dit jaar dacht ik dat ik zou stoppen na het seizoen. Ik had het niet gemakkelijk. En dan zijn er ook die Nederlandse talenten die opkomen."

"Ik zag een video van het parcours en het bevalt me dat er veel rechte stukken zijn. De bochten zijn in mijn nadeel, omdat ik de explosiviteit wat mis om snel op te trekken na een bocht. Maar gelukkig volgen de bochten elkaar niet in sneltempo op."

Brons op het BK en 8e in Nommay, Ellen Van Loy (Telenet Baloise Lions) groeit naar haar topvorm toe voor het WK. "In Dübendorf mik ik op de top 10", zegt Van Loy.

Van Loy: "Veel gemotiveerde meisjes in België"

Na haar carrière wil Van Loy graag in het veld blijven. "Als ploegleider, stagebegeleider of in ondersteuning van de jongeren", zegt Van Loy.

"Er zijn in België genoeg jonge meisjes die de stap zetten naar het veldrijden. Vorig jaar hadden 100 gemotiveerde meisjes zich ingeschreven voor een meisjesdag aan de Sven Nys Cycling Academy. We mogen hen niet uit het oog verliezen."

In Nederland komt het ene talent na het andere bovendrijven bij de vrouwen. "Ze hebben daar volwaardige meisjesploegen in het veldrijden", zegt Van Loy. "Daardoor is de drempel lager om de stap te zetten naar het veldrijden."

"In België moeten jonge meisjes samentrainen met de jongens. Velen geraken daardoor snel opgebrand. Wat een duurtraining is voor een vrouwelijke veldrijder, is dat niet voor een mannelijke veldrijder. Daar loert het gevaar."