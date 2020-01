Nederlandse motorrijder bezwijkt aan verwondingen week na val in Dakar

Straver reed zijn derde Dakarrally, maar in de voorlaatste etappe van de beruchte woestijnrally sloeg het noodlot toe. Hij kwam ten val en had ongeveer 10 minuten geen hartslag. Hij brak ook een van zijn bovenste nekwervels.

De motorrijder werd in de duinen gereanimeerd en per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Riyad. Toen enkele dagen later nog steeds geen verandering in zijn toestand was, werd besloten hem te repatriëren naar Nederland. Daar is hij nu overleden.

Tijdens de voorbije Dakar verongelukte ook de Portugese motorrijder Paulo Gonçalves na een val in de zevende rit.