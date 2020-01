Eddy Demarez over Lamkel Zé: "Geen andere keuze dan hem op te geven"

Minuut 55: Didier Lamkel Zé legt de bal vastberaden op de penaltystip, tot zichtbare ergernis van enkele ploegmaats en trainer Laszlo Bölöni. De Kameroener haalt zijn schouders op voor alle irritaties en mist de strafschop. Een enkele speler trakeert Lamkel Zé op een troostend gebaar, maar het enfant terrible kan vooral op veel ontgoocheling en zelfs woede rekenen. "Na de wedstrijd had Laszlo Bölöni het over "infantiel gedrag" van Lamkel Zé, zegt Sporza-journalist Eddy Demarez, commentator bij de bekerwedstrijd. "Je zag dan ook dat Bölöni op het moment van de penalty en de actie van Lamkel Zé gek werd voor zijn bank. Hij liep net niet het veld op en stond na het gesprekje met de gewisselde Refaelov een minuut lang met zijn hoofd te schudden." "Lamkel Zé moet gedacht hebben: "Ik zal alles wat de voorbije weken gebeurd is goedmaken met mijn strafschop", maar veel slechter dan hij deed, kun je een penalty niet zetten." "Het is duidelijk dat Bölöni de Kameroener kotsbeu is. Net als het bestuur van Antwerp en de spelers. Op een paar na dan misschien, zoals z'n landgenoot Hongla die Lamkel Zé kwam knuffelen toen hij gewisseld werd. En Mbokani, die Lamkel Zé na zijn misser even een paar troostende woorden toesprak."

"Geen andere keuze dan hem op te geven"

"De situatie is onhoudbaar geworden. Ik denk dat Antwerp Lamkel Zé tot het einde van het seizoen wilde houden, maar ik vraag me af of dat wel een goeie zaak is", gaat Demarez voort. "Okay, hij is een uitzonderlijk voetbaltalent. Niemand twijfelt aan zijn grote kwaliteiten. Hij is als flankaanvaller beter dan Mirallas, Benson en Rodrigues en dat zijn toch ook geen prutsers." "Lamkel Zé kan dingen die weinig andere voetballers in België kunnen. Daarom vist Bölöni hem toch altijd weer op en stond hij nu ook weer aan de aftrap." "Maar hij is en blijft totaal onvoorspelbaar en brengt zijn eigen ploeg slag om slinger in de problemen. Met zijn acties zit hij in de portemonnee van zijn ploegmaats. Spelers pikken raar gedrag als je rendeert, maar dat is bij Lamkel Zé al te vaak niet het geval." "Lamkel Zé heeft heel lang in de bovenste schuif gelegen, maar ik vrees dat zijn krediet bij iedereen, ook de fans, nu stilaan op is. Ik vrees dat er geen andere keuze is dan Lamkel Zé op te geven."

"Niemand dringt tot hem door"

De hamvraag: kan Antwerp zijn speler nu, in de wintermercato, nog snel slijten en vooral: voor welke prijs? Demarez: "Wie wil zo'n jongen binnenhalen? Het is niet dat hij 18 jaar is. Hij is er al 23. Men zegt wel eens "wijsheid komt met de jaren", maar soms komt de wijsheid gewoon niet. Voetballers worden wel eens kinderen genoemd, wel: in dit geval klopt dat." "Als er nu 1 of 2 keer per seizoen iets zou gebeuren, kun je nog zeggen: okay. Maar bij Lamkel Zé moet je constant je hart vasthouden." "Zelfs als hij scoort, ben je niet op je gemak. Dan pakt hij een 2e gele kaart en moet je met 10 man voort. Hij trekt je naar beneden en het erge is: hij is niet te veranderen. Zelfs spelers als Defour, Haroun, Mbokani en Mirallas, toch stuk voor stuk mannen met "renommée" en flink wat jaren op de teller, kunnen niet tot hem doordringen." "Cru gezegd komt het erop neer dat Lamkel Zé zijn eigen team continu in de "shit" brengt, ook al speelt hij een fantastische wedstrijd. Die man woont op zijn eigen land: het eiland Lamkel Zé. De grote vraag is hoe Antwerp nu zal handelen, want Lamkel Zé vertegenwoordigt of vertegenwoordigde een groot kapitaal..."