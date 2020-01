VIDEO: Met 180 km/u van de baan en ongedeerd, de beschermengel van Tänak

Bekijk hieronder de beelden van de crash:

Tänak en zijn corijder mogen blij zijn dat ze ongedeerd zijn

De crash gebeurde vanochtend in klassementsrit 4. Een journalist van Canal+ zette de beelden van het ongeluk op zijn Twitter-account. Volgens GPS-gegevens reed de Hyundai van de titelhouder aan meer dan 180 km/u.



De man komt tot de conclusie dat de veiligheidsnormen van de internationale bond FIA voor het WK rally wellicht het leven van de bemanning heeft gered.

De auto maakte enkele koprollen in de boomtoppen en kwam op een lager gelegen deel tot stilstand. Tänak en zijn corijder Martin Järveoja raakten op eigen kracht uit de totaal verhakkelde rallyauto en bleken gelukkig ongedeerd.

Zoals de procedure het voorschrijft wordt bij zo'n crash de bemanning uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Hyundai Motorsport bevestigde vanmiddag dat de twee het goed stellen, maar ze uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis blijven.

"Het allerbelangrijkste is dat Ott en Martin volledig in orde zijn. Daar ben ik bijzonder blij om", zegt Andrea Adamo, de teammanager van Hyundai Motorsport. "Onze prioriteit in dergelijke situaties is altijd in de eerste plaats de toestand van de bemanning."

"Het is gebruikelijk om na dergelijke incidenten een ziekenhuiscontrole uit te voeren. De resultaten waren heel duidelijk. Ott en Martin zullen de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Ook dat is een standaardprocedure. Ze zullen niet meer deelnemen aan deze rally. Hun wagen werd intussen naar het servicepark overgebracht."