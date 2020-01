Collega's over Betsema: "Op WK kan ze verrassing zijn, als ze in selectie zit"

Laura Verdonschot: "Ze is minder vermoeid"

Ploeggenote Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal) ziet Betsema graag terugkeren in het veld. "Het is heel goed voor Denise dat die zaak afgerond is. Ze zal meteen goed zijn in Zonnebeke", voorspelt Verdonschot.

"Als Betsema (zondagavond) geselecteerd wordt voor het WK, kan ze de verrassing worden. Ze heeft nog niet veel wedstrijdritme. Maar ze heeft ook niet de vermoeidheid die wij wel hebben van een heel seizoen."

"Binnen onze ploeg zal Betsema ook de druk wat wegnemen. Doordat Maud (Kaptheijns) wat minder presteerde, lag de druk bij mij. Maar met Denise in het veld, zal de druk meer verdeeld worden."