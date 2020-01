Brussels Airport en "Mike de Belg" stuwen Willem II naar de top

In Nederland lijkt Ajax op weg naar een nieuwe titel. Enkel AZ dat op 6 punten volgt kan de Amsterdammers nog enigszins bedreigen. Grote verrassing in de Eredivisie is het nummer 3 in de stand Willem II. De Tilburgers van coach Adrie Koster staan zowaar boven de buren van PSV. Stef Wijnants ontleedt wat een jonge Belg en de luchthaven van Zaventem met dit succes te maken hebben.

Kostprijs bijna 0 euro

Vangelis Pavlidis, Ché Nunnely, Mats Köhlert, Pol Llonch, Driess Saddiki, Timon Wellenreuther, Sebastian Holmén of Mike Trésor Ndayishimiye…. U moet al een fanatieke voetballiefhebber zijn om te weten dat deze spelers allemaal deel uitmaken van de ploeg die de voorbije maanden zowel Ajax, PSV als AZ heeft verslagen en derde staat in de Eredivisie. De prestaties van Willem II komen niet plots uit de lucht gevallen. Vorig seizoen kwam het al dicht bij Europees voetbal, verloor het de bekerfinale van Ajax en speelde het aantrekkelijk en complexloos voetbal. Adrie Koster werd geroemd om zijn aanpak, maar wist dat hij in de zomer opnieuw zou moeten bouwen toen hij heel wat sterkhouders zag vertrekken. In Tilburg is er nauwelijks een euro beschikbaar om transfers te doen en dus haalde Technisch Directeur Joris Mathijsen (84 A-caps) een leger vreemdelingen binnen die vooral gehuurd werden. De verwachtingen waren getemperd, maar een meer dan behoorlijk seizoensbegin werd gevolgd door zeges tegen de topploegen.

De basiself van Willem II naam positie vorige club transfersom Timon Wellenreuther doelman Schalke 04 0 € Bart Nieuwkoop rechtsback Feyenoord gehuurd Sabastian Holmen centrale verdediger Dinamo Moskou 0 € Jordens Peters centrale verdediger Den Bosch 0 € Freek Heerkens linksback Go Ahead Eagles 0 € Pol Llonch middenvelder Wisla Krakau 0 € Mike Trésor Ndayishimiye middenvelder NEC 500.000 € Dries Saddiki middenvelder Fortuna Sittard 0 € Ché Nunnely flankaanvaller Jong Ajax ? Vangelis Pavlidis spits Bochum 250.000 € Mats Köhlert flankaanvaller HSV II 0 €

Adrie Koster is back

Het is intussen al tien seizoenen geleden dat Adrie Koster (63) bij Club Brugge neerstreek. De Nederlander coachte blauw-zwart toen het duo Verhaeghe-Mannaert zijn intrede deed bij Club. De goedlachse Koster pakte geen prijs, maar was bijzonder populair bij de fans en kon hierdoor zelfs enkele keren een ontslag uitstellen. Een paar jaar later zat hij ook enkele maanden op de bank bij het latere failliete Beerschot AC. De voorbije jaren werkte hij bij Stuttgart en Saudi-Arabië als assistent van onder meer Huub Stevens en Bert van Marwijk. In 2018 wilde het voorzichtige Willem II Koster opnieuw een kans geven als hoofdcoach. De Brabantse club had immers rumoerige tijden achter de rug. In 2011 moest de stad de club redden en na twee degradaties wordt nu al jaren de tering naar de nering gezet. Met huurlingen uit alle windstreken ging Koster vrij en vrank aan de slag. Eerst waren er schouderklopjes voor het positieve voetbal, nu worden de wedstrijden van Willem II ontleed als was het een traditionele topclub. Meer eer kan de nog altijd minzame Koster zich niet wensen.

Mike de Belg

In dat vreemdelingenlegioen van Koster huist ook een Belg, de 20-jarige Mike Trésor Ndayishimiye (spreek uit : Dajie en dan sjiemiejee). "Mike de Belg" is één van de revelaties van het Nederlandse voetbalseizoen en is niet langer de speler met "die moeilijke naam". Als spelmaker maakte Ndayishimiye met zijn technisch vermogen zowel in Ajax als in AZ het verschil. Zijn doelpunt van afgelopen zondag werd in Studio Voetbal op de NOS druk besproken. Analist en oud-international Rafael van der Vaart prees hem de hemel in : “Wat een talent! Als je dit ziet moet je gewoon je mond houden en het nog een paar keer bekijken. Hij is een rechtsbenige Hakim Ziyech en kan zo naar Ajax.” Vorig jaar huppelde Ndayishimiye nog in de Eerste Divisie bij NEC Nijmegen rond. Willem II zag wel wat in de Belgische jeugdinternational en huurde hem met een optie tot aankoop, wat Willem II gisteren ook deed. De club ziet de miljoenen al voorbijvliegen. Voorlopig staat de teller van "Mike" op 8 doelpunten en 6 assists.

A la Mertens of Chadli

Dat een Belgische jeugdinternational in de Nederlandse tweede klasse belandt, doet denken aan de carrières van Dries Mertens en Nacer Chadli. Beide Rode Duivels ‘"ontvluchtten" rond hun 18de ook de taaie Belgische competitie om lekker vrijuit in Nederland te gaan spelen. Ndayishimiye, die een Burundese vader en een Rwandese moeder heeft, groeide op in Antwerpen en daarna in Halle. Hij speelde bij Tubeke vooraleer hij op z’n 14de naar Anderlecht trok. Vaardig en snel aan de bal leek hij voorbestemd om bij paars-wit door te breken, maar op zijn 18de voelde hij zich te weinig gewaardeerd en wilde hij vertrekken. In de nationale ploeg; onder toenmalig coach Gert Verheyen, kreeg hij wel vertrouwen. “Ik trainde bij Anderlecht om mij bij de jonge Rode Duivels te tonen met goals en assists”, vertelde hij onlangs. Monaco stond op de stoep maar daar zou hij eerst bij de beloften terechtkomen en Mike wilde grote-mannen-voetbal spelen. Zo kwam hij bij NEC terecht. Zoals Mertens en Chadli bij AGOVV uit Apeldoorn doorbraken, zo kon Ndayishimiye zijn talent bij NEC ontplooien. Nu heeft hij op korte tijd bij Willem II enorme stappen gezet en zal Tilburg wellicht niet zijn eindstation worden. Aan de horizon wenkt misschien wel een selectie voor de Rode Duivels, al heeft hij nog niet definitief voor België gekozen. “Ze bellen me uit Burundi voor elk toernooi, maar ik wil nog even afwachten. Ik richt me eerst op België”. Als dat gebeurt zal hij zeker God bedanken. Ndayishimiye betekent letterlijk "Ik dank Hem".

Brussels Airport