Red Lions voor de Pro League: "Willen winnen, maar hoofddoel is Tokio"

De Pro League is een toernooi met de beste 9 landen van de wereld. België opent zijn toernooi met twee matchen tegen Australië, het nummer 1 van de wereld. "Dat is altijd wel een beladen duel", weet Red Lion Van Doren. "We zijn de enige ploeg die al in Australië is gaan winnen. Dat leeft daar wel."

Als België twee keer wint, neemt het de nummer 1-plaats weer over. "Dat is voor ons geen uitgesproken doel, maar er hangt wel een stukje prestige aan vast. De technische staf is daar misschien meer mee bezig dan de spelers."

"Het is wel koffiedik kijken want het is voor ons de eerste match op het allerhoogste niveau sinds lange tijd. We hebben Australië ook al lang niet meer gezien, maar het zijn altijd leuke, fysieke en aanvallende duels."

"We willen uiteraard winnen, maar dit is voor ons nog maar de opbouwfase. Het grote doel is straks goud op de Olympische Spelen. Daarom gaan we ook niet alles laten zien aan Australië. Er wordt geschaakt aan twee kanten. We zullen er een mooie wedstrijd van maken, maar willen ook nog kunnen verrassen in Tokio."