Ploeg Visconti verbiedt hartslag- en wattagemeters in koers: "Te veel beïnvloed"

Wattages is misschien wel het woord dat de laatste jaren de grootste opmars heeft gemaakt in de wielerwereld. Maar bij de Italiaanse ploeg Vini Zabu is de staf het wat zat geworden.

"Ik hoorde renners soms vertellen dat ze aan 400 watt reden en toch moesten passen in koers. Andere renners zeiden dat ze een slechte dag hadden omdat ze niet meer dan 300 watt konden trappen. Nog anderen zeiden dat ze moe waren, omdat ze hun hartslag niet meer de hoogte konden injagen", vertelt Luca Scinto aan La Gazzetta dello Sport.



Luca Scinto is de manager van Vini Zabu, de Italiaanse ploeg waarbij Giovanni Visconti het uithangbord is. Samen met Visconti besliste Scinto dat zijn renners niet meer met hartslag- en wattagemeters mogen rijden in koers.

"De renners zijn geobsedeerd door wattages. Ze laten zich er te veel door beïnvloeden. Op training is het goed om een wattagemeter te gebruiken. Maar niet in koers. Ik wil dat mijn renners weer vrijer koersen."