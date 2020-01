Vincent Kompany: "Laten we zien wie het laatst lacht"

"We worden niet beïnvloed door wat de buitenwereld over ons zegt", beantwoordt Kompany de vraag of de kritiek van de media een invloed heeft op de spelers en de club.

"Het geloof in het "proces" neemt enkel maar toe. De kritiek die we krijgen, motiveert ons. We gaan de strijd aan met wie dan ook. We zijn klaar om het tij te doen keren. Elke dag bereiden we ons voor op dat moment."

"Ik maak me geen zorgen. Ik wil iedereen bedanken die ons tot nu toe gesteund heeft. We zullen als een sterker Anderlecht uit deze situatie komen. Achteraf zullen we kunnen zeggen: "Zelfs op moeilijke momenten bleef deze groep samen.""

"We zullen blijven groeien. Laten we zien wie het laatst lacht."