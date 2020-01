Nieuwe stap richting BeNeLiga: 11 clubs unaniem positief na tweede rapport

Na een tweede onderzoek, besteld door 11 profclubs uit België en Nederland, is gebleken dat een BeNeLiga meer geld in het laatje zou brengen voor álle profclubs in België en Nederland. De G5 van België en de G6 van Nederland zijn enthousiast en het idee zal nu op een meer diepgaande manier onderzocht worden. Dat melden enkele Belgische en Nederlandse media.