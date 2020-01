Wordt Simmons de verrassing in Vlaanderen? "Er staat niet elk jaar een Evenepoel op"

"Of Quinn vlamde op stage? Dat deed hij zeker"

Dankzij een gunstige wind waaiden vanuit Mallorca enkele duidelijke berichten onze richting uit: Quinn Simmons vloog op trainingskamp van Trek-Segafredo. De nog maar 18-jarige Amerikaan werd in september wereldkampioen bij de junioren en staat nu al voor zijn debuut bij de profs.

"Of hij vlamde op Mallorca? Ja, dat deed hij zeker", verklapt ploegleider Steven de Jongh aan Sporza. "Quinn vertoeft al een tijdje in Europa. In december is hij naar Sicilië gekomen en met de eindejaarsperiode is hij niet teruggekeerd naar de VS. Hij is naar Mallorca getrokken met zijn vader en daar hebben we nu ons trainingskamp gehad."

"Quinn was inderdaad heel goed op stage. Hij staat er goed voor, want hij heeft deze winter heel veel getraind en hij kijkt uit naar zijn debuut eind deze maand in de Challenge Mallorca."

"Daarna volgt de Ster van Bessèges en dan trekt hij richting België. Van februari tot half april zal hij in België verblijven, waar hij eerst veel koersen zal verkennen. En dan krijgt hij een mooi programma voor de Vlaamse koersen."