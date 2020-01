Lamkel Zé schrijft een nieuwe pagina in zijn fratsenboek en mist een penalty

Bij 0-0 tegen Kortrijk kreeg Antwerp na tien minuten in de 2e helft een strafschop. Een klusje voor Mbokani of Refaelov, denk je dan, maar daar dacht Didier Lamkel Zé duidelijk anders over. Het enfant terrible raapte de bal op en maakte zich klaar om aan te leggen vanaf 11 meter.

"Bölöni vraagt zich af hoe het nu kan dat Lamkel Zé deze penalty gaat nemen?", luidt het commentaar van Peter Vandenbempt. Hij kan er maar beter in... MAAR HIJ MIST HEM! Hij trapt hem bijna perfect voor de doelman van Kortrijk!"

"Mbokani: 4 op 5 penalty's omgezet. Refaelov: 4 op 4. En toch Lamkel Zé. De lichaamstaal van Bölöni was duidelijk, die was het er helemaal niet mee eens. Didier Lamkel Zé trapt zichzelf dan toch weer in de belangstelling. Het komt nog een keer bovenop al die fratsen die al genoteerd zijn dit seizoen van Lamkel Zé."