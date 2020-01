Maak kennis met Eefje Depoortere, de Frank Raes van cyberspace!

"Mijn moeder zei: Eefje, het is dus wel echt!"

Ook haar eigen moeder was in het begin heel sceptisch over haar carrière in de wereld van de online games. "Ik was al een jaar aan het werk, was verhuisd naar Duitsland en had al in de krant gestaan toen mijn moeder eindelijk besefte: "Eefje, het is dus wel echt...""

"Ik heb altijd graag naar sport gekeken en voor mij is gamen hetzelfde. Ik kan met evenveel passie kijken naar een goeie League of Legendsmatch als naar eender welke andere sportwedstrijd. Maar dat is niet altijd evident om dat aan andere mensen duidelijk te maken."

Eefje Depoortere heeft deze uitleg al honderden keren gegeven. Met meer dan 450.000 volgers op Instagram is ze één van de bekendste Belgen die niemand kent buiten de virtuele wereld. Maar het is een online sportwereld die almaar groter wordt.

"Ik presenteer esports-shows van League of Legends, een online game. Dat zijn shows rond mensen die professioneel games spelen in een competitie en daarmee veel geld en prijzen verdienen. Je kan het een beetje vergelijken met een voetbalcompetitie maar dan voor gamers."

"Ik ben de constante factor, ik ben er al 10 jaar bij"

Met miljoenen spelers over de hele wereld en een kijkersmarkt van om en bij het half miljard is League of Legends een gigant in de wereld van de esports, maar toch zijn er nog altijd mensen die het fenomeen bagatelliseren.

"As iemand beweert dat het allemaal 'niet zo groot' of 'niet zo belangrijk' is dan laat ik altijd foto's zien van waar ik al gestaan heb. Madison Square Garden in New York, Staples Center in Los Angeles, het Vogelnest in Peking, Zuid-Korea, Japan...overal ter wereld."

"Voor mij maakt dat op zich niet zoveel uit. Of het nu heel groot is of in een televisiestudio, het is een job die ik graag doe. Ik heb het geluk gehad dat ik er van in het begin bij was en als één van de enige vrouwen in deze wereld. Ik ben meegesurft op deze golf, die altijd maar groter wordt."

Over haar sterrenstatus in LoL blijft ze bescheiden. "Ik ben gewoon de constante. Ik ben er al 10 jaar bij, ook wanneer er iets groots gebeurt. Als er een wereldkampioen gekroond wordt, wanneer de underdog wint, wanneer er emotionele momenten zijn...Mensen associeren mij met deze momenten en ik vind dat ik het toch niet zo slecht gedaan heb op die momenten." (lacht)