De spelregels van darts uitgelegd in 5 eenvoudige stappen

1. Een correcte opstelling

Er is maar één manier om een dartsbord op te hangen: de hoogte van het middelpunt van de roos (bull's eye) is precies 1m73 verwijderd van het grondvlak en de werplijn is op 2m37 gemeten vanaf de voorkant van het bord. De werplijn moet minstens 1000mm lang en 30 mm hoog zijn.

2. Wie mag beginnen?

Als bij het werpen naar de roos de pijl van de eerstwerpende speler in de groene cirkel (de grote roos) steekt, moet die pijl eruit getrokken worden zodat de volgende speler vrij naar de roos kan werpen. Als de pijl zou afketsen of uit het bord vallen, mag de pijl opnieuw geworpen worden.

3. Wat is een correcte worp?

Een pijl moet met de punt in het blok steken of met de punt het oppervlak van het blok raken. De 3 pijlen moeten tijdens een beurt altijd allemaal geworpen worden, tenzij men op een rechtmatige wijze de nulscore bereikt heeft. Een pijl die tijdens het spel uit het blok valt mag niet opnieuw geworpen worden

Een pijl krijgt geen punten als:

4. Hoe speel je een spel?

Een dartswedstrijd wordt gespeeld tussen twee spelers. Bij elk spelletje of 'leg' is het de bedoeling om zo snel mogelijk de teller van 501 naar 0 te krijgen.

De worpen worden afgetrokken van je beginsaldo (501) en dus niet opgeteld. Het is de bedoeling om telkens zo hoog mogelijk te scoren met 3 pijlen, om de teller zo snel mogelijk op 0 te krijgen. Exact op 0, want het is niet mogelijk onder 0 te eindigen.



Een pijl krijgt de punten van het vak waarin hij belandt. Punten kunnen variëren van 1 tot en met 20, maar worden verdubbeld in de buitenste ring en verdriedubbeld in de binnenste ring. Per worp kan je dus maximaal 60 punten verdienen (triple 20). Als dit tijdens je beurt 3 keer lukt, scoor je de bekende 'one hundred and eighty'.

Je kan een spel alleen eindigen met een dubbele worp. Je laatste pijl moet in de buitenste ring belanden. Heb je bijvoorbeeld nog 10 punten over, dan moet je mikken naar de dubbele 5. De roos (bull's eye) geldt trouwens ook als een dubbel. In de roos werpen is goed voor 50 punten, de groene cirkel rond de roos is 25 punten.